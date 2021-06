SNCF : les trains Clermont-Paris déviés après la chute d'une ligne à moyenne tension dans la Nièvre

La circulation des trains intercités entre Clermont-Ferrand et Paris gare de Lyon est perturbée depuis la nuit dernière. Une ligne à moyenne tension est tombée sur la voie ferrée vers 3h30 après un coup de vent dans le département de la Nièvre.

Cette chute a endommagé des caténaires et coupé la circulation des trains. Comme souvent sur la ligne, les trains sont déviés via Saincaize, Bourges et Vierzon. Le premier Clermont-Paris du matin a d'ailleurs marqué un arrêt supplémentaire en gare de Saincaize, pour permettre aux voyageurs à destination de Nevers de prendre une correspondance. La SNCF annonce un retard d'ne heure environ pour ce premier train du jour. L'Intercités 5950, parti de la gare de Clermont à 5H32, ne devrait donc pas arriver à Bercy avant 10 heures.

Capture d"écran du site Infolignes SNCF © Radio France

Idem dans l'autre sens où le train parti de Paris à 7H01 est également dévié par Vierzon. Il devrait arriver à son terminus vers 11H30.

Les agents d'Enedis sont sur place pour dégager les câbles électriques et permettre la reprise du trafic ferroviaire. La SNCF annonce un retour à la normale vers 9H30, ce qui devrait permettre au train parti de Clermont à 8H32 de ne pas être impacté par cet incident. Autre conséquence, la circulation des TER entre Nevers et Paris est interrompu dans les deux sens.