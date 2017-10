SNCF : les trains ne circuleront pas pendant une partie du week-end entre l’Yonne et Paris

Il va y avoir une coupure du trafic ferroviaire pendant 15h, ce week-end, sur l'axe Paris-Dijon. En cause : le remplacement de 17 aiguillages entre Montereau et Melun.

Les usagers de la SNCF vont devoir se préparer à des perturbations de la circulation des trains, sur l’axe Paris-Dijon, ce week-end (14 -15 octobre) ainsi que le dernier week-end du mois (28-29 octobre)

Quand ?

Les travaux auront lieu en continu du vendredi 13 octobre (22h) jusqu’au lundi 16 octobre (5h). Il y aura une interruption totale de la circulation des TER pendant 15 heures, entre samedi soir (18h) et dimanche matin (8h).

Ainsi samedi, le dernier train au départ de Laroche-Migennes, en direction de Paris Bercy, partira à 17h00. Dans l'autre sens, le dernier train de Paris (Gare de Lyon) vers Laroche-Migennes partira à 16h49.

En dehors de la période de coupure, il y aura des modifications d’horaires, en raison de limitations de vitesse sur la zone du chantier.

- SNCF

Pourquoi ?

La SNCF a lancé le 31 juillet dernier un grand chantier de modernisation de la voie ferrée entre Montereau et Melun. Un chantier de 8,2 millions d’Euros, financés par SNCF Réseau, qui sera totalement terminé le 17 novembre.

Il s’agit de remplacer 17 aiguillages et de moderniser une partie de la voie (rails, traverses, ballast et aiguillages), sur la commune de Varennes-Sur-Seine.

Comment ?

Après une phase de préparation et de sécurisation des abords du chantier (du 31 juillet au 15 septembre), le « gros » des travaux a débuté le 15 septembre et va se poursuivre jusqu’au 30 octobre, avec deux week-ends de travaux en continu : les 14/15 et 28/29 octobre.

Entre le 30 octobre et le 17 novembre, il s’agira de nettoyer le chantier et de faire les dernières vérifications.

Où se renseigner ?

Vous pouvez télécharger l’application gratuite SNCF (Android, iOS, WP)

Vous pouvez consulter le site voyages-sncf.com et le site des TER Bourgogne-Franche-Comté

Vous pouvez vous renseigner par téléphone, du lundi au samedi, au 03.80.11.29.29.

