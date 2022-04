A partir de ce lundi, les premiers trains classiques Ouigo circulent sur les lignes Paris-Nantes et Paris-Lyon. La SNCF propose ces trajets à petite vitesse et à moindre coût. Voici le mode d'emploi.

SNCF : les trains Ouigo Paris-Nantes et Paris-Lyon à vitesse réduite circulent à partir de ce lundi

Les trains classiques Ouigo circulent à partir de ce lundi sur les lignes Paris-Nantes et Paris-Lyon.

La SNCF lance ce lundi ses premiers trains classiques Ouigo sur les lignes Paris-Nantes et Paris-Lyon, soit le retour des trains Corail, mais modernisés. Annoncés l'an dernier, il s'agit de trajets à petite vitesse et à moindre coût. Ces trains utilisent des voitures Corail rafraîchies et repeintes en roses. France Bleu vous donne le mode d'emploi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

30 euros maximum pour les adultes, 5 euros pour les enfants

Pour un adulte, il faut compter entre 10 et 30 euros le billet, avec un prix fixe sur toute la période de vente, assure la SNCF. Les trains seront ouverts à la vente 45 jours avant le départ. Les enfants de moins de 12 ans payeront eux 5 euros quel que soit le trajet. Le même prix s'appliquera aux bagages supplémentaires, c'est-à-dire en plus d'un bagage cabine et d'un bagage à main, à partir de 2023.

Si vous voulez emmener votre vélo, c'est possible mais cela vous coûtera 5 euros s'il est démonté et rangé dans une housse. Si votre vélo reste non démonté, il faudra débourser 10 euros. Les animaux doivent eux payer 15 euros pour voyager à vos côtés.

Des billets vendus uniquement sur internet

Les billets sont vendus exclusivement sur internet, via le site ou l'application Ouigo. Ils sont échangeables dans les mêmes conditions que Ouigo Grande Vitesse : changement d'horaire et/ou de date et de nom, sur la même destination, moyennant des frais d'échange et la différence de prix éventuelle.

Jusqu'à 4h15 pour un Nantes-Paris, 5h15 pour un Paris-Lyon

Si vous voulez emprunter un Ouigo classique entre Paris-Austerlitz et Nantes, il faut compter entre 3h30 et 4h15. Trois allers-retours sont proposés par jour, passant par Le Mans ou par Tours :

Branche nord : Paris Austerlitz - Juvisy - Massy-Palaiseau - Versailles Chantiers - Chartres - Le Mans - Angers Saint-Laud - Nantes

Branche sud : Paris Austerlitz - Juvisy - Les Aubrais - Blois-Chambord - Saint-Pierre-des-Corps (4km de Tours) - Saumur - Angers Saint-Laud - Nantes

Deux allers-retours quotidiens sont en circulation entre Paris-Bercy et Lyon-Perrache, pour une durée de 4h45 à 5h15, avec des arrêts à Villeneuve-Saint-Georges (à partir de juin), Melun, Dijon, Chalon-sur-Saône et Mâcon.

Un service de restauration

Un service de "snacking" en vente ambulante est proposé dans ces trains roses "avec une carte simple et des produits accessibles", a précisé SNCF Voyageurs dans un communiqué.