SNCF : les usagers normands seraient-ils moins bien traités que les parisiens ?

C'est dans un communiqué que l'Union des Usagers du Paris-Caen-Cherbourg (UDUPC) et l'Association de Défense des Usagers du Rail Normand (ADURN) pointent du doigt ce qu'il leur semble injuste. Depuis la crise sanitaire et la reprise des trains en début de mois, des mesures ont été prises par la région Normandie et la direction de la SNCF pour faire respecter les gestes barrières et maintenir la distanciation sociale. Ce que ne remettent pas en cause les associations d'usagers sur le fond mais plutôt sur la forme que cela prend au quotidien. Comme par exemple les réservations obligatoires dans certains trains ou les fameux coupons d'accès. Sorte de justificatif qui pendant cette crise sanitaire, en plus de votre billet, vous donne le droit de monter à bord en permettant à la SNCF de limiter la charge voyageurs dans les trains non réservables. Réservations, coupons... en plus du billet...mais pas pour tous les trains ni pour tout le monde. Pour Pierre Dumont, le président de l'Union des Usagers du Paris-Caen-Cherbourg (UDUPC) : "c'est le grand bazar, les usagers ne s'y retrouvent plus, ils ne savent pas s'ils doivent réserver, quel train ? ou s'il faut un coupon...En plus on découvre que sur les trains qui s'arrêtent dans des gares parisiennes, les voyageurs d'Ile de France ne sont pas tenus d'avoir un coupon pour monter à bord alors que les normands oui et pourtant c'est le même train !!!".

Aujourd'hui les associations d'usagers des trains en Normandie réclament un système unique valable pour tout le monde. Par ailleurs ils dénoncent aussi le mauvais fonctionnement de l'interface pour faire les réservations et le plan de circulation de la SNCF communiqué selon eux trop tardivement. Si aujourd'hui le trafic voyageurs reste faible en Normandie il devrait y avoir une hausse d'ici quelques semaines.