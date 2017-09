SNCF Lorraine : Aucun train ne circule ce matin entre Lunéville et Baccarat

La galère pour les usagers lorrains de la SNCF . En raison des intempéries la circulation des trains est totalement interrompue ce jeudi matin jusqu'à 10h au moins entre Baccarat et Lunéville et ce dans les deux sens. Des arbres sont tombés sur les voies. Une douzaine de trains sont supprimés.

Les vents violents et les fortes pluies qui frappent la Lorraine depuis hier ont donc des conséquences pour les usagers de la SNCF ce matin. Des arbres sont tombés sur les voies entre Baccarat et Azerailles. Le trafic est totalement interrompu dans les deux sens entre Lunéville et Baccarat.

Ce sont au total une douzaine de trains qui sont supprimés dont le TGV de 7h15. La SNCF précise que pour l'heure il n'y a aucun bus de substitution. Aucun autocariste n'est semble t-il disponible. En clair il faut se débrouiller par soi-même pour aller au travail ce jeudi matin.

Un retour à la normale n'est pas attendu avant 10h ce jeudi matin. Les abonnés de la SNCF ont reçu une alerte par SMS.