SNCF : Nantes et Lyon bientôt à petits prix depuis Paris, Ouigo lance deux nouvelles lignes

Un billet de 5 euros pour se rendre à Lyon ou Nantes depuis Paris, ce sera bientôt possible. La compagnie de TGV low-cost Ouigo ouvre la billetterie ce mercredi 2 mars avec des billets à 5 euros jusqu'à jeudi. Les trajets seront ensuite compris entre 10 et 30 euros pour les adultes, avec un prix fixe sur toute la période de vente jusqu'au départ du train.

Un temps de trajet allongé

Il s'agit d'un service lent, baptisé "Ouigo Train Classique". Lent, car chaque jour, les deux allers-retours entre Paris-Bercy et Lyon-Perrache, dureront entre 4 heures 45 et 5 heures 15, avec des arrêts à Villeneuve-Saint-Georges (à partir de juin), Melun, Dijon, Chalon-sur-Saône et Mâcon.

Il faudra compter entre 3 heures 30 et 4 heures 15 pour rallier Paris-Austerlitz à Nantes, avec trois allers-retours par jour passant par Le Mans ou par Tours, avec des arrêts respectivement à Juvisy, Massy-Palaiseau, Versailles-Chantiers, Chartres, Le Mans et Angers et Juvisy, Les Aubrais, Blois, Saint-Pierre-des-Corps, Saumur et Angers.

A bord, un service de snacking en vente ambulante sera proposé dans ces trains roses "avec une carte simple et des produits accessibles", précise SNCF Voyageurs.

5 euros pour les enfants quel que soit le trajet

Les trains seront ouverts à la vente 45 jours avant le départ, et les billets seront échangeables dans les mêmes conditions que Ouigo Grande Vitesse : changement d'horaire et/ou de date et de nom, sur la même destination, moyennant des frais d'échange et la différence de prix éventuelle. Les enfants payeront 5 euros quel que soit le trajet.

Le même prix s'appliquera aux bagages supplémentaires, en plus d'un bagage cabine et d'un bagage à main, à partir de 2023. Quant aux vélos, ils pourront être embarqués pour 5 euros s'ils sont démontés et rangés dans une housse, et 10 euros s'ils restent entiers.