SNCF : Sept heures de retard pour un Grenoble - Saint-Étienne

Le trajet entre l’Isère et la Loire prend normalement un peu plus de 2 heures. Il a été beaucoup plus pour une Grenobloise jeudi : neuf heures. Et surtout le voyage s’est terminé en bus dans des conditions déplorables de sécurité.

Neuf heures de train pour faire Grenoble - Saint-Étienne quand le trajet doit faire deux heures ! C'est la grosse galère vécue par une voyageuse Rhônalpine jeudi soir 7 septembre. Elle est partie à 17h20 de Grenoble pour un déplacement professionnel. Elle aurait dû arriver avant 20h dans la Loire. Elle n’est arrivé qu’à 2h du matin.

Un arbre et une manif

Un arbre sur la voie, une manif de voyageurs, un problème de production, pendant ce voyage Valérie aura tout eu. Mais le pire c'est quand - à 0h24- on a demandé aux 150 voyageurs du train entre Lyon et Saint-Étienne de monter dans un bus de 50 places. Forcément une bagarre a éclaté devant les portes du véhicule et la suite du trajet a été horrible pour Valérie. Des jeunes ont notamment ouvert les portes du bus alors qu’il roulait.

Pour l’instant tout va bien

Valérie : un voyage qui tourne au cauchemar.

La CGT Cheminot insiste : la sécurité de ces bus est impossible à assurer. «Les bus partent des parvis des gares. Et les cheminots et la police ferroviaire ne sont pas habilités à y aller. On a peur qu’il y ait un gros incident. Pour l’instant la politique à la SNCF c’est ‘jusqu’ici tout va bien’ » explique Yann Lo Presti est élu CE pour le syndicat.

Et la CGT distribue un tract qui incite les voyageurs à faire remonter les problèmes de retard et de sécurité au pouvoirs publiques. La SNCF n'a pas souhaité répondre sur ce dossier. Quant à la passagère, son billet ne sera pas remboursé car la SNCF estime que ces retards ne lui sont pas imputables.