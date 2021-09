SNCF - Nouveau retard sur la ligne Paris-Clermont après un orage dans l'Allier

Parti de la gare de Paris-Bercy à 17h56 ce mercredi, le train Intercités est stoppé depuis 20h30 en gare de Moulins. Un orage a causé des dégâts sur l'alimentation électrique à hauteur de Saint-Germain-des-Fossés. Résultat, une grosse heure et demi de retard. La série noire continue...

Entre crainte et fatalité, les usagers récurrents de la ligne Paris-Clermont ne savent plus trop quel sentiment les animent au gré des incidents de voyage. Aussi divers que lassants. Et cela s'est encore confirmé ce mercredi soir en traversant le Bourbonnais. Censé être direct, le trajet de l'Intercités s'est arrêté peu avant 20h30 en gare de Moulins (Allier).

Le conducteur a alors pris la parole : "Mesdames, messieurs, suite à un problème d'alimentation électrique à Saint-Germain-des-Fossés, notre train est arrêté pour une durée indéterminée. Merci de votre compréhension". Même dans la voix du chef de train, on sent également une certaine lassitude.

Selon nos informations, puisqu'elles ne viennent pas de la SNCF, la circulation des trains a été impactée par une coupure électrique non pas d'une caténaire mais des aiguillages à hauteur de Saint-Germain-des-Fossés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après une heure et demi d'attente et la désormais traditionnelle distribution des plateaux-repas, le train est reparti de Moulins ! Le chef de bord d'annoncer prudemment : "nous repartons... Pour combien de temps?..."

Finalement, le train n'a plus subi d'aléas et est arrivé vers 22h45 au lieu de 21h14 en gare de Clermont-Ferrand. Des taxis ont été réquisitionnés pour les usagers qui avaient une correspondance pour Issoire et Brioude. Ceux qui devaient aller Saint-Flour (Cantal) ou à Mende (Lozère) en sont quitte pour passer la nuit à l'hôtel près de la gare de Clermont-Ferrand.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Hasard du calendrier ferroviaire, le réseau France Bleu - en partenariat avec la SNCF - proposera une antenne spéciale vendredi 17 septembre à l'occasion du 40e anniversaire de la mise en service du premier TVG (le orange) Paris-Lyon. Un sacré pied-de-nez à l'Auvergne et son projet de POCL... Définitivement enterré ?