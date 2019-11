SNCF : nouveau week-end d'interruption de circulation des trains les 16-17 novembre entre Tours et Orléans

Pendant ce week-end des 16 et 17 novembre, aucun train ne circulera entre Tours et Orléans

Centre-Val de Loire, France

D'importants travaux de renouvellement des voies sont réalisés pendant ce week-end des 16 et 17 novembre. Aucun train ne circulera entre Blois-Chambord et Orléans. La circulation sera totalement interrompue du samedi 16 novembre 13h20 au dimanche 17 novembre 14h40. La plage horaire d'interruption permet les circulations le samedi matin et le dimanche soir pour assurer les départs et retours de week-end.

Des cars de substitution entre Blois et Les Aubrais

Les trains RémiExpress assurant la liaison Tours-Les Aubrais-Paris sont également concernés. Des substitutions par car sont proposées dans les deux sens entre Blois-Chambord et les Aubrais, ce qui permettra la correspondance à Blois avec les trains Rémi de Tours et vers Tours. Notez bien que ces cars ne pourront pas desservir la gare d'Orléans. Il vous faudra un titre de transport valide pour prendre ces cars de substitution. Pour tout renseignement sur le trafic TER, rendez-vous sur le site des TER Centre-Val de Loire.

Pendant 26 heures, trois trains de travaux vont se relayer pour assurer le remplacement des différents composants de la voie sur 800 mètres.