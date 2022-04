SNCF : pas de train ce week-end de Pâques entre Orléans et Paris

Prenez vos précautions si vous voulez voyager en train durant ce week-end de Pâques : le trafic SNCF sera totalement interrompu entre Orléans et Paris à partir de samedi matin et jusqu'à lundi soir. La SNCF poursuit son chantier de modernisation sur la ligne Paris/Orléans/Limoges/ Toulouse.

C'est presque un marqueur des saisons : avec le retour des beaux jours et les week-end prolongés, c'est aussi le retour des travaux sur la ligne POLT, Paris/ Orléans/ Limoges/ Toulouse. Depuis 2013, l'Etat et la SNCF refont entièrement les voies et la ligne pour plus de sécurité et pour gagner un peu de temps sur les trajets. Généralement, il y a cinq week-ends "coups de poing" par an. Pour 2022, ça démarre donc ce week-end de Pâques avec l'interruption totale de la ligne entre samedi matin et lundi après midi. Les équipes de chantier vont notamment en profiter pour refaire les voies au nord d'Orléans, entre Cercottes et Toury.

La SNCF assure quelques trains et des trajets en car

Côté voyageurs, il faut s'organiser. A Orléans, il y aura 4 trains disponibles samedi matin entre 5H50 et 8H27 et 3 trains dans l'autre sens au départ de la gare d'Austerlitz. " Sur ces trains là, on augmente un peu la capacité " explique Ludivine Mantin, chargée de la relation clientèle sur la ligne Orléans/ Paris. " Mais, on ne peut pas garantir qu'il y a toujours de la place". Durant la période d'interruption, la SNCF met en place des cars de substitution. Mais attention, la réservation est obligatoire et on ne peut pas monter avec son vélo. Tous les détails, des trains et des bus qui roulent, sont sur le site ma ligne Tours-Orléans-Paris.

Quel impact pour le tourisme ?

Avec le week-end prolongé et la météo radieuse qui s'annonce, cette interruption de trafic sur la ligne Orléans et Paris pourrait avoir un effet négatif sur la fréquentation touristique. Mais "c'est difficilement mesurable" expliquent les hôteliers du centre d'Orléans joints par France Bleu Orléans. " Nos réservations sur Pâques sont enregistrées depuis longtemps et nos clients ont pris leurs précautions pour voyager" explique l'un d'eux. Après, on sait qu'Orléans est une destination pour les courts séjours, une destination aussi " coup de cœur" pour des parisiens qui se décident parfois au dernier moment. D'ailleurs, la Métropole d'Orléans vient de s'offrir une campagne de promotion dans la capitale sur le thème " Evadez-vous à Orléans, à 1 heure de Paris". Là, précisément ce week-end, ce sera difficile de s'évader en train sauf à partir tôt samedi matin. Maintenant, les touristes qui viennent visiter Orléans sont -ils nombreux à emprunter le train ? Aucun recensement n'a jamais été fait. Mais, selon le Comité Régional du Tourisme, les 2/3 des touristes en Centre-Val de Loire viennent en voiture. Ce qui donne déjà une petite idée !!