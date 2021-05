SNCF : nouveau week-end sans train sur la ligne Paris-Orléans-Blois

C'est un nouveau week-end de grands travaux sur les lignes Paris-Orléans-Blois et Orléans-Vierzon. Le trafic est donc interrompu depuis ce jeudi midi et jusqu'à dimanche en début d'après midi.

Après un week-end de Pâques sans train entre Orléans et Paris, c'est de nouveau le cas pour ce week-end de l'Ascension. Depuis ce jeudi midi et jusqu'à dimanche après midi, aucun train ne circule entre Paris et Orléans, entre Orléans et Blois et entre Orléans et Vierzon.

EN ROUGE, les liaisons totalement interrompues ce week end - @sncf

LA SNCF poursuit ses travaux de modernisation sur la ligne POLT, Paris-Orléans-Vierzon-Limoges-Toulouse. Pendant ces week-ends "coup de poing" sans train, la circulation est totalement interrompue. Cela permet aux agents de travailler en toute sécurité. Sur l'année 2021, 3 autres week-ends sans train sont déjà prévus sur la même ligne : du 22 au 24 mai pour la Pentecôte, et ensuite à l'automne, du 11 au 14 novembre et 20 au 21 novembre.

Toutes les informations concernant ces travaux, leurs conséquences et l’existence de substitutions routières sont disponibles sur les canaux d’information habituels et notamment : le site internet https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/ rubrique Horaires & Trafic, l'appli Assistant SNCF, fils twitter @Remitrain et @RemiTrainPCLM.