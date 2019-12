SNCF : nouveaux horaires mais moins de trains entre Clermont et Thiers

De nouveaux horaires, mais moins de trains entre Clermont et Thiers. C'est la nouvelle offre de transport de la SNCF, et ce n'est pas à cause de la grève. Les usagers doivent composer avec cette réorganisation. Et pour beaucoup, c'est la galère.

"C'est du foutage de gueule". Frédéric est devant la gare de Thiers. "De toute façon, je n'utilise plus le train, il n'y en a plus" poursuit celui qui attend un bus pour aller à Vichy afin de prendre ensuite un train pour Paris. "La gare de Thiers est à l'abandon".

Un seul train à la mi-journée entre Clermont et Thiers © Radio France - Jean-Pierre Morel

A quelques mètres de là, l'Hotel de la gare attend les clients. Derrière son comptoir Touffik Madani essaye de garder le sourire. "Il y a 22 ans que je suis là, mais depuis 2017 et la fermeture de la ligne vers Saint-Etienne, c'est déjà devenu compliqué, alors là avec la grève en plus je suis à vide depuis huit jours, d'autant que je n'ai plus le personnel roulant car je gardai des chambres pour la SNCF". Le quartier n'est effectivement pas très animé, et assez loin du centre ville où le marché de Noël s'est installé.

L'unique guichet de la gare est fermé © Radio France - Jean-Pierre Morel

A 13h02, avec 5 minutes de retard, le train en provenance de Clermont entre en gare. Cinq passagers descendent, d'autres arrivent pour repartir dans l'autre sens. "C'est le seul train à la mi-journée, il ne faut pas le rater" dit Arthur en accélérant le pas sur le quai.

Moins de trains aux heures de pointe

Emma, elle, vient de prendre son billet à la borne électronique car l'unique guichet reste fermé. Professeur d'anglais dans deux établissements thiernois, la jeune femme trouve que "les horaires ne sont pas adaptés à la journée scolaire". Elle vient quatre fois par semaine, et comme beaucoup elle regrette le manque de trains aux heures de pointe. Certains usagers, et les élus du secteur ont demandé à la SNCF de revoir sa copie. La région investit plus de 110 millions pour un plan de sauvetage des petites lignes ferroviaires. Mais celle entre Clermont et Thiers n'en a pas encore bénéficié.