SNCF : retour à la normale annoncé après un début de matinée compliqué sur les rails normands

Après déjà des soucis lundi soir sur la ligne entre Rouen et le Havre, de nouvelles suppressions de trains ont été annoncées pour ce mardi matin par la SNCF. Le retour à la normale a été annoncé aux alentours de 7h.

Le 6h19 en gare de Vernon direction Paris-Saint-Lazare, mais aussi le 6h54 ainsi que le 6h36 direction Rouen : trois trains ont été supprimés ce mardi matin en gare de Vernon (Eure). "Encore", s’agacent les usagers sur les réseaux sociaux.

A 6h21, la SNCF annonce que le trafic est interrompu entre Rouen et Paris, avec des retards et des suppressions à prévoir sur cet axe : "Une panne d'alimentation électrique nous a été signalée à Gaillon. Le trafic est interrompu sur cet axe." A 7h, la SNCF a annoncé une reprise progressive du trafic.

Déjà lundi soir, plusieurs trains ont été supprimés sur la ligne entre Rouen et le Havre. Un train avait alors heurté deux chiens entre les gares d'Yvetot et Bréauté, et la rame endommagée avait dû être évacuée.