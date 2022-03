SNCF : Paris-Clermont et Clermont-Béziers avec le statut de train d'équilibre du territoire jusqu'en 2031

Jean-Baptiste Djebbari, ministre chargé des Transports, et Christophe Fanichet, président-directeur général de SNCF Voyageurs, ont signé ce jeudi la nouvelle convention d’exploitation des trains d’équilibre du territoire (TET). Les lignes Paris-Clermont et Clermont-Béziers sont concernées.

La convention intègre l’ensemble du réseau des TET, soit près de 80 trains quotidiens, qui transportent chaque année près de 9 millions de passagers. Il est actuellement composé de trois lignes structurantes (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand et Bordeaux-Marseille), quatre lignes d’aménagement du territoire (Nantes-Lyon, Nantes-Bordeaux, Toulouse-Hendaye et Clermont-Ferrand-Béziers) et quatre lignes de nuit Paris-Briançon, Paris-Nice, L’Occitan (Paris-Toulouse-Rodez/Albi) et Le Pyrénéen (Paris-Lourdes/Latour-de-Carol/Cerbère).

Le Massif Central doublement concerné

"C'est une grande victoire". Patricia Rochès n'en revient pas. "Cette ligne est vitale pour le Massif Central" s'enflamme la présidente de l'association les Amis du Viaduc de Garabit et maire de Coren-les-Eaux dans le Cantal. Cette signature de convention juste avant l'élection présidentielle n'est pas un aboutissement pour elle, "ce n'est que le début de la lutte, des solutions techniques doivent être mises en œuvre, mais là enfin on nous dit votre ligne mérite d'être train d'équilibre du territoire, et on vous pendant dix ans c'est acté elle le restera". Reste maintenant à chiffrer les travaux de rénovation sur les voies. Et ensuite les réaliser. "Car il était impensable de fermer cette ligne alors qu'elle dessert Arcelormital à Saint-Chély d'Apcher, un poumon économique du territoire" se félicite Patricia Rochès.

Train de nuit jusqu'à Mende ?

L'association réclame également un prolongement du train de nuit entre Paris et Aurillac jusqu'à Mende. A l'arrêt depuis 2003, il devrait être relancé en 2024 a annoncé récemment le Premier ministre Jean Casteix. Mais les ferrovipathes demandent son extension jusqu'à l'Aubrac pour desservir la Lozère. Car ils souhaitent profiter du regain d'intérêt pour ce type de mobilité.

La proposition de l'association - AMIGA

"Il a arrêté par politique de rentabilité et du tout TGV" explique Antoine Levesque, "alors que c'est un train économique, écologique, et surtout il répond à de nouvelles attentes, hors aujourd'hui relier le Cantal à Paris et faire l'aller retour dans la journée c'est impossible" ajoute le référent du collectif "Oui au train de nuit" qui regrette l'inéquité entre certaines régions comme "les Alpes ou les Pyrénées qui bénéficient d'un train de nuit pour Paris". Et d'une desserte digne de ce nom dans la journée...