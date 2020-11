Suite à des travaux de maintenance, il n'y aura aucune circulation de TGV Inoui et d'ICE au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est entre le 6 novembre 23h et le 8 novembre 12h30. Les trajets à destination du Grand Est se feront depuis la gare du Nord.

SNCF : pas de TGV et d'ICE en gare de l'Est ce week-end suite à des travaux

Les clients de la ligne TGV Est vont devoir prendre leurs précautions ce week-end du 6 au 8 novembre. Suite à des travaux de maintenance, la circulation des TGV INOUI et des ICE sera perturbée. Les arrivées et départs ne se feront plus de la gare de l'Est, mais depuis la gare du Nord durant ce laps de temps. Les liaisons vers le Grand Est, mais aussi vers l'Allemagne et le Luxembourg seront impactées. Les liaisons SNCF sont déjà perturbées par la baisse drastique de l'offre de transport à compter de mercredi.

Le remplacement de caténaires entre Noisy-le-Sec et Vaires-sur-Marne vont fortement impacter la circulation des TGV vers le Grand Est de la France entre le 6 novembre 21h jusqu'au dimanche 12h30. Dans ce laps de temps, la plupart des départs et arrivées se feront depuis la gare du Nord, au lieu de la Gare de l'Est en temps habituel.

Distance à pied entre la gare de l'Est et la gare du Nord

Circulation le 6 novembre après 21 heures

Pas de changement pour les TGV INOUI au départ de Paris Est

TGV INOUI 9560 en provenance de Franckfurt/ Strasbourg arrivée prévue à 21h30 gare du Nord

arrivée prévue à 21h30 gare du Nord TGV INOUI 2882 en provenance de Luxembourg/Metz, arrivée prévue à 21h33 gare du Nord

arrivée prévue à 21h33 gare du Nord TGV INOUI 9570 en provenance de Stuttgart/ Strasbourg, arrivée prévue à 22h30 gare du Nord

Circulation du 7 novembre jusqu'au 8 novembre 12h30

Toutes les TGV INOUI partent et arrivent gare du Nord

Aucune circulation d'ICE

Le 8 novembre après 12h30

Les TGV INOUI et ICE arriveront et partiront gare de de l'Est

Seule exception, le TGV INOUI 9575 à destination de Strasbourg/ Stuttgart partira de la gare du Nord à 13h25

La circulation de certains TER au départ et en provenance de Champagne-Ardenne est elle aussi perturbée durant cette période.