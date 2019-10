La ligne SNCF entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle va fermer le 6 janvier 2020 pour une durée de 17 mois, d'importants travaux de modernisation vont être effectués sur cette voie ferrée en très mauvais état.

SNCF : pas de train entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle pendant 17 mois

La Roche-sur-Yon, France

La préfecture de région a publié lundi le calendrier du chantier qui va concerner la ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux sur le tronçon La Roche-sur-Yon La Rochelle. De lourds travaux de modernisation doivent être engagés sur cette section de 103 km mise en service en 1871 et qui présente aujourd'hui une usure importante. La ligne va donc fermer le 6 janvier 2020 et ne rouvrira que le 29 mai 2021. La liaison entre les deux villes sera assurée par des autocars.

Renouvellement complet de la voie

Sur ce tronçon, les rails sont tellement usés et la plateforme en si mauvais état que, par mesure de sécurité, les trains doivent rouler à 60 km/h au lieu des 110 ou 130 km/h sur le reste de la ligne. Les rails et les traverses des deux voies de circulation vont être retirés mais une seule voie sera refaite dans un premier temps. Les trains ne pourront se croiser qu'en gare de Luçon et de Marans où une voie d'évitement sera construite pour cela.. Quant à la réfection de la seconde voie, elle n'est ni programmée, ni financée.

Suppression des passages à niveau

Outre le renouvellement de la voie, le programme des travaux prévoit aussi la pose de 13 nouveaux aiguillages, la rénovation d'ouvrages d'art, la mise en place d'une nouvelle signalisation et l'amélioration d'une quinzaine de passages à niveau. La ligne en compte 69 entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, certains vont être fermés pendant les 17 mois de chantier mais il a été convenu de laisser ouvert au moins un passage à niveau par commune afin de limiter la gêne pour les habitants.

Cette opération de rénovation ferroviaire est l'une des plus importantes en France, elle va coûter 152 millions d'euros.