SNCF : pas de train une partie du week-end entre Blois-Chambord et Orléans pour cause de travaux

Des travaux de renouvellement de voie vont entraîner la suspension de la circulation des trains entre Blois-Chambord et Orléans le week-end du 28 et 29 septembre. La SNCF invite à reporter ses déplacements. D'autres phases de travaux sont prévues d'ici la fin de l'année sur la ligne.

Centre-Val de Loire, France

La SNCF réalise des travaux de renouvellement de voie importants sur la ligne Orléans-Blois. En conséquence, la circulation des trains sera totalement interrompue entre ce samedi 28 septembre à 13h20 et ce dimanche 29 septembre à 14h40. Cette plage horaire doit permettre les départs et les retours de week-end.

Des trains REMI circuleront dans les deux sens entre Tours et Blois-Chambord avec quelques modifications de dessertes. Des autocars de substitution seront proposés dans les deux sens entre Blois-Chmabord et les Aubrais mais ils ne desserviront pas la gare d'Orléans. De pus, l'accès à ces bus sera limité au nombre de place disponibles. Dans la mesure du possible, la SNCF recommande de reporter son voyage sur cette ligne.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site TER Centre-Val de Loire, rubrique horaires & trafic.

D'autres interruptions de trafic d'ici la fin de l'année

Pendant la suspension de la circulation des trains ce week-end, 50 opérateurs vont se relayer sur un train usine qui permet de renouveler entièrement les rails, les traverses et le ballast sur 5 km. Le renouvellement de la voie va donc nécessiter d'autres week-ends d'interruption du trafic d'ici la fin de l'année, à chaque fois du samedi à 13h20 au dimanche à 14h40 :

5 et 6 octobre

19 et 20 octobre

16 et 27 octobre

16 et 17 novembre

30 novembre et 1er décembre

7 et 8 décembre

Le week-end du 9 au 11 novembre sera aussi concerné par des interruptions de circulation mais avec des impacts supplémentaires liés à une interruption du trafic entre Paris et Orléans, la SNCF doit fournir des précisions dans les semaine à venir.

Les horaires des trains et bus qui circulent ce week-end

Les horaires dans le sens Tours-Orléans-Paris. - ©SNCF