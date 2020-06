SNCF: pas de trains entre Clermont et Montluçon jusqu'au 10 juillet

La ligne TER reliant Clermont-Ferrand à Montluçon n'a pas vu passer beaucoup de trains depuis le début de l'année, au moins sur le tronçon entre Gannat et Commentry. Et cela doit se poursuivre jusqu'au début du mois de juillet, le temps de réaliser des travaux de voie.

Après la grève contre la réforme des retraites en début d'année qui a vu de nombreux trains supprimés, après l'arrêt des circulations pendant la crise sanitaire, après la reprise partielle du trafic depuis le 11 mai (uniquement entre Clermont et Gannat d'un côté, Montluçon et Commentry de l'autre côté), ce sont cette fois des travaux qui ne permettent pas de remettre en place une desserte ferrée entre Clermont et Montluçon. La ligne sera coupée du 2 juin au 10 juillet entre Gannat et Commentry.

La SNCF lance un chantier d'entretien pour refaire la voie, en mauvais état par endroit. Ce sera le cas en gare de Lapeyrouse, afin de supprimer le ralentissement à 40 km/h. Autre point de la ligne où la voie sera refaite, dans le court tunnel du Neuvial (213 mètres de long), au nord de Gannat. Des travaux de signalisation sont également prévus en plusieurs points de la ligne. Des travaux qui restent malgré tout limités.

Les "petites" lignes souvent oubliées

La desserte sera donc toujours réduite à des navettes entre Montluçon et Commentry au nord, Clermont et Gannat au sud. Les liaisons directes entre Clermont et Montluçon devraient enfin pouvoir reprendre à partir du samedi 11 juillet, après quatre mois sans train. Pendant ce temps, des bus assureront la correspondance des trains, à Gannat ou Riom. Un bus direct, permettant aux montluçonnais de faire l'aller-retour dans la journée sera également mis en place.

Des travaux qui coûteront 6,2 millions d'€uros, financés essentiellement par la région Auvergne - Rhône-Alpes. Ils doivent permettre de maintenir les circulations sur les "petites" lignes dont l'entretien a été réduit depuis de nombreuses années, ce qui impose notamment des réductions de vitesse importantes aux trains. C'est le cas aussi actuellement sur la ligne du Cévenol, dont les travaux devraient se terminer le 4 juillet.