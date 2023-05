SNCF : pas de trains entre Rennes et Quimper ce week-end de l'Ascension

Tous les trains entre Rennes et Vannes seront supprimés du 18 au 21 mai

Aucun train ne circulera entre Rennes et Vannes à partir de jeudi 18 midi jusqu'à dimanche même heure. Les TGV en provenance de Paris, s'arrêteront dans la capitale bretonne puis des autocars prendront le relais. Cela veut dire que pour rallier Rennes à Quimper par exemple, il vous faudra prévoir au moins deux correspondances, via Redon, Auray, Morlaix ou Landerneau, soit environ quatre heures de trajet.

Pour les touristes qui viennent de Paris, il sera difficile de rallier le Finistère ou le Morbihan avec là aussi des trajets rallongés.

Exemple de recherche pour un trajet Rennes-Quimper le 19 mai - Copie d'écran site SNCF Connect

L'objectif est de donner un coup de neuf au réseau en renouvelant 1,5 km de voies ferrées et en remplaçant cinq aiguillages dans le secteur de Vannes d'ici à la fin juin. Les travaux ont commencé fin mars, mais se déroulent la nuit, entre 22h et 5h du matin, à l'exception donc de ce long week-end de l'Ascension.

S'ajoute à cela un autre chantier en région parisienne, à Massy, cette fois pour moderniser l'axe Atlantique. Pendant les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte, les TGV rouleront moins vite que d'habitude. Comptez une heure à une heure et demi de plus sur les trajets jusqu'à la capitale.