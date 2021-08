SNCF : pas de trains vers Mantes-la-Jolie ni entre Paris et la Normandie ce week-end

La circulation des trains sera interrompue entre Paris et la Normandie entre samedi 28 août 12h00 et dimanche 29 août 13h00 pour cause de travaux sur la ligne du RER E. Il n'y aura pas non plus de Transiliens vers Mantes-la-Jolie, indique la SNCF ce vendredi.