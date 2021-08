La SNCF informe que d'importants travaux auront lieu du samedi 28 août au dimanche 29 août dans la zone de Mantes-La-Jolie. Les circulations des trains seront modifiés sur les lignes Cherbourg-Caen-Paris, Trouville-Lisieux-Paris et le Havre-Rouen-Paris.

SNCF : perturbations entre Paris et la Normandie le week-end du samedi 28 et dimanche 29 août

Entre le samedi 28 août 12h et le dimanche 29 août 13h, les circulations du réseau Nomad Train seront modifiées pour réaliser des travaux de prolongement de la ligne EOLE dans la zone de Mantes-La-Jolie. Les opérations dans le secteur de Mantes-la-Jolie consistent à : moderniser les voies existantes avant et après la gare de Mantes Station, rehausser et prolonger le quai central de la gare de Mantes Station, réaliser un appui/soutien du viaduc à la sortie de la gare de Mantes-la-Jolie vers la Normandie du côté des voies du Havre, démonter les voies du Havre en gare de Mantes-la-Jolie dans le cadre de la modification des voies en sortie de Mantes-la-Jolie.

L’ensemble de ces chantiers s’inscrit dans le cadre du projet EOLE qui permettra selon la SNCF à partir de 2024 une amélioration de la desserte voyageurs dans l’ouest parisien avec l’arrivée du RER E en gare de Mantes-la-Jolie.

Conséquences : la circulation des trains sera interrompue entre Mantes-la-Jolie et Paris Saint-Lazare, sans possibilité de report entre ces deux gares. Il est conseillé de voyager avant 12h le samedi et après 13h le dimanche.

Un service de substitution par car sera mis en place sur les lignes suivantes :

- Rouen/Paris (desserte directe sans arrêt)

- Evreux/Paris (desserte directe sans arrêt)

-Trouville-Deauville/Paris (desserte directe sans arrêt)

- Caen/Paris (desserte directe sans arrêt)

Au départ de Paris Saint-Lazare, les cars de substitution à destination de Rouen, Caen, Evreux et Trouville-Deauville

Plus de renseignements sur sncf.com

Perturbations entre Paris et la Normandie les 28 et 29 août