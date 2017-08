SNCF : plus de 4.000 voyageurs impactés par un défaut de signalisation près de Brétigny-sur-Orge

Le trafic SNCF a été perturbé mercredi soir peu après 18h sur la ligne Paris-Orléans après un problème électrique à proximité de Brétigny, dans l'Essonne.

Les voyageurs ont dû prendre leur mal en patience. Le trafic des TER et Intercités a été perturbé pendant une heure entre 18h30 et 19h30 mercredi soir à la SNCF sur la ligne POLT entre Paris-Austerlitz et Orléans après un incident à proximité de la gare de Brétigny. La SNCF évoque un défaut de signalisation dû à un problème d'alimentation. Les agents ont dû intervenir pour des vérifications sur un caténaire.

Des retards supérieurs à 30 minutes

Plus d'une dizaine de trains TER ou Intercités ont été impactés avec des retards supérieurs à 30 minutes dans les deux sens de circulation, mais surtout en montant sur Paris. Etant donné l'heure de pointe la SNCF estime que 4.000 à 5.000 voyageurs ont été impactés par cet incident, notamment ceux circulant dans les trains suivants : Intercités Châteauroux-Brive 3675, TER Bourges-Tours 860888, TER Bourges-Orléans 861386, Intercités Paris-Orléans 14065 ou TER Paris-Orléans 860519.