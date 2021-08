SNCF : plusieurs lignes normandes perturbées en direction de Paris

Des perturbations sont à prévoir sur plusieurs lignes normandes ce samedi 28 août et ce dimanche 29 août. La circulation est interrompue entre Mantes-la-Jolie et Paris Saint-Lazare. Des bus de substitution sont mis en place.

Les lignes Cherbourg-Caen-Paris, Trouville-Lisieux-Paris et Le Havre-Rouen-Paris vont connaître des perturbations ce samedi 28 août et ce dimanche 29 août. En cause, des travaux entre la gare de Mantes-la-Jolie et Paris Saint-Lazare dans le cadre du projet Eole, le prolongement du RER E dans l'ouest parisien.

Des trajets plus longs

A quelques jours de la rentrée, la SNCF se lance dans de grands travaux. Aucun train ne circulera entre Paris Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie ce week-end. Il faudra prendre son mal en patience pour rejoindre Rouen, Evreux Caen ou Deauville. Des bus de substitution sans arrêt, sont mis en place.

Le trajet sera plus long. Comptez 2h30 entre Rouen et Paris, 3h30 entre Caen et la capitale. Le départ depuis la gare Saint-Lazare se fera Rue Intérieure, près de la cour du Havre pour rejoindre la Normandie. Depuis Rouen et Deauville, les départs se feront depuis les parvis de la gare. En gare routière à Caen et Evreux. Aucun pass sanitaire ne sera demandé.

De son côté la SNCF recommande tout de même aux voyageurs de prendre le train avant ce samedi 12h et après 13h dimanche pour éviter ces trajets à rallonge. "Des travaux planifiées de longue date, qu'elle n'a pas pu reporter, indique-t-elle. Mais cette annonce tombe mal alors que des centaines de voyageurs rentrent de vacances ce week-end.

En ce qui concerne les trains, il y en aura quelques uns mais pas au départ de Paris Saint-Lazare. Mais plutôt Gare du Nord voire Montparnasse. La SCNF indique que "certains trains emprunteront un itinéraire alternatif, ce qui entraînera des modifications d’horaires, une réduction de la composition des trains et de l’offre de transport".