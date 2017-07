SNCF : près de 100 chantiers programmés cet été en Ile-de-France

L'été est un moment propice en Ile-de-France pour mener des travaux dans les transports. Le nombre de voyageurs baisse de -30% en juillet-août. La SNCF a prévu près de 100 chantiers pour cet été 2017 dans notre région. Pour ceux qui restent, cela signifie beaucoup de perturbations à prévoir.

Attention travaux! La SNCF a programmé près de 100 chantiers pour cet été 2017. C'est un peu plus que les étés précédents. Au total, juste durant l'été, 55 kilomètres de voies et 55 aiguillages seront renouvelées pour un montant total de 300 millions d'euros investis. La SNCF profite de la baisse de fréquentation pour faire des travaux. Il faut compter près de 30% de voyageurs en moins dans les transports parisiens et franciliens durant les deux mois d'été. Beaucoup de perturbations sont à prévoir pour ceux qui restent.

Les lignes coupées

Cette année encore le RERC ne fonctionne plus entre le 15 juillet 2017 et le 26 août 2017. Il s'agit toujours de renforcer le tunnel. Ce sont les fameux travaux Castor. Aucun train ne circulera durant cette période entre la gare d'Austerlitz, la station Javel et vers le nord la station Henri Martin.

Le T4 en Seine-Saint-Denis sera totalement arrêté du 8 juillet 2017 au 3 septembre 2017 entre Aulnay et Bondy. La SNCF prépare l'extension vers Clichy Montfermeil.

La ligne U du Transilien à l'ouest de Paris sera fermée entre Saint-Cloud et la Défense du 14 juillet 2017 au 1er septembre 2017. Les travaux vont permettre de prolonger le RER E vers l'ouest.

La ligne D sera coupée entre Creil et Orry-la-Ville du 14 au 30 juillet 2017.

La ligne H ne fonctionnera pas entre persan et Creil du 14 au 31 juillet 2017.

Les fermetures plus ponctuelles

Le RER B ne circulera pas pendant deux jours ente gare du Nord et Aulnay-sous-Bois le week-end du 12 août pour mettre en service la nouvelle tour de contrôle ferroviaire du Nord francilien.

Pour poursuivre les travaux du Grand Paris, la ligne N sera à l'arrêt total le week-end du 15 août, les 19 et 20 août et les 26 et 27 août 2017 entre Montparnasse et Versailles-Chantiers

Pas de train sur la ligne K entre gare du Nord et Crépy les 12 et 13 août 2017.

Coupure aussi sur la ligne J et le RER A entre Saint-Lazare et Mantes du 14 au 16 juillet 2017 et les 22 et 23 juillet 2017.

Les fermetures durant l'été. - SNCF

La SNCF améliore l'information et l'aide des voyageurs touchés par les travaux

la SNCF propose deux alternatives aux voyageurs dont le trajet est perturbé.

Des bus de substitution sont mis en place avec un dispositif de géolocalisation en temps réel. Le site IDVROOM permet de faciliter le covoiturage notamment pour des trajets domicile gare. Transilien indemnise directement le conducteur, pour les passagers, c'est gratuit. Pour les inquiets, SNCF Transilien a mis en place un mail : partenaires.transilien@sncf.fr qui permet de demander et de recevoir des informations sur les lignes et les trajets souhaités