SNCF : près de 200 trains supprimés à Nantes depuis vendredi

En l'espace de 3 jours, la SNCF a supprimé près de 200 trains au départ et à l'arrivée de Nantes en raison du droit de retrait exercé par des contrôleurs et des conducteurs qui s'est transformé en grève dans le weekend. Ce lundi, la circulation sera encore perturbée en Loire-Atlantique et en Vendée.

Loire-Atlantique, France

Si dans certaines régions, le trafic des trains est en passe de revenir à la normale, ce lundi, dans les Pays de la Loire il n'en est rien. "Chez nous, c'est un peu plus compliqué", confie-t-on à la SNCF. Plusieurs TER et Intercités devraient encore être supprimés en ce début de semaine au départ et à l'arrivée des gares de Nantes et La Roche-sur-Yon. En l'espace de trois jours, près de 200 trains ont été annulés et des milliers de personnes ont été touchées par ce droit de retrait exercé par des contrôleurs et des conducteurs qui s'est transformé en mouvement social dans le weekend.

160 TER et 25 TGV supprimés en 3 jours

Selon les prévisions de l'entreprise ferroviaire, seul 1 TER sur 2 devrait circuler, ce lundi, en Loire-Atlantique et en Vendée. C'est à peine mieux en ce qui concerne les Intercités. Les voyageurs qui comptent emprunter la ligne entre Nantes et Bordeaux risquent d'avoir une mauvaise surprise puisque 1 Intercité sur 3 ne circulera pas. En revanche, le trafic des TGV est de retour à la normale.

Quoiqu'il en soit, c'est un épisode qui va coûter cher à la SNCF. Son PDG, Guillaume Pepy, a annoncé ce dimanche que "tous les billets" de train "sans exception" seront "intégralement remboursables à 100%", même si ce sont des billets non remboursables ou des billets Ouigo. Cela concerne des milliers de personnes dans les Pays de la Loire car depuis vendredi 25 TGV, 160 TER et 12 Intercités entre Nantes-Bordeaux ont été supprimés. L'entreprise publique a même du payer le taxi à environ 80 personnes, vendredi dernier, pour qu'elles puissent aller de Nantes à La Roche-Sur-Yon.