Après les soucis d'avion, les problèmes de train ! Un Intercité est tombé en panne ce jeudi après-midi sur la ligne Clermont-Ferrand/Paris. Cela a entraîné plus de quatre heures de retard pour les voyageurs. Le maire de Vichy est scandalisé.

Auvergne, France

Quatre heures de retard pour relier Clermont-Ferrand à Paris ! Un train a eu un problème technique ce jeudi après-midi. La SNCF a utilisé la locomotive du train suivant pour le dégager. Mais sans locomotive, il n'y avait plus d'électricité à bord et donc plus de climatisation. Les voyageurs ont donc dû descendre à Cosne-sur-Loire, en attendant de pouvoir repartir. Certains ont fait des malaises avec les fortes chaleurs.

Plusieurs malaises avec la chaleur. Les scouts, les agents SNCF, la gendarmerie... se mobilisent pour distribuer le kit SNCF et de l’eau ! #Sncfpic.twitter.com/0GSoOIQT1h — AGUILERA Frédéric (@Aguilera_Fred) July 26, 2018

L'Auvergne est méprisée selon le maire de Vichy

Frédéric Aguilera était dans un des deux trains coincés. Et le maire de Vichy est outré par ces retards à répétition sur la ligne. "C'est une bonne démonstration de ce qu'on dit depuis des années, on est un territoire oublié de la part de la SNCF et de tous les gouvernements en termes d'aménagement ferroviaire", s'agace Frédéric Aguilera.

Je cherche une solution pour que l’on s’intéresse aux naufragés du Clermont - Paris : #Benalla est dans le train !!!! #tuerletemps — AGUILERA Frédéric (@Aguilera_Fred) July 26, 2018

On se moque de nous ! Toutes les semaines, les trains sont en retard, c'est incroyable !" - Frédéric Aguilera, maire de Vichy

L'élu demande au gouvernement et aux parlementaires de s'emparer du sujet : "ce n'est pas tenable quand on veut défendre et développer un territoire touristique".