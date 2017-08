SNCF : près de 5h de retard pour les passagers d'un train Brive-Vierzon-Paris

Un Intercités Brive-Paris est tombé en panne ce lundi matin en gare de Vierzon, dans le Cher, avant d'être retenu dans l'Essonne suite à un accident de personne.

C'est ce qu'on appelle une journée de galère. Des dizaines de passagers ont été bloqués ce lundi matin pendant près de cinq heures après deux incidents qui ont eu lieu à quelques heures d'intervalle dans le Cher puis dans l'Essonne.

Une panne moteur en gare de Vierzon

Ce lundi matin, peu avant 9h, l'Intercités 3624 parti de Brive tombe en panne en gare de Vierzon en raison d'un défaut d'alimentation électrique. Les 150 à 200 passagers sont alors secourus par un autre train montant sur Paris, l'Intercités 3908. Après deux heures d'attente, ils peuvent enfin repartir et pensent être tirés d'affaire...

Un accident de personne à Étampes

Moins d'une heure plus tard, un nouvel incident se produit cette fois dans l'Essonne : "une personne s'est jetée sous un train en bout de quai en gare d’Étampes, le train 14043 venait de Paris et descendait vers Tours" indique la SNCF. Le trafic a dû être interrompu pendant plus de deux heures dans les deux sens de circulation Paris-Orléans et Orléans-Paris.

Retour à la normale en début d'après-midi

Le trafic a pu reprendre normalement vers 14h30. Mais suite à l'accident d’Étampes, trois autres trains accusaient à la mi-journée d'importants retards : le Tours-Orléans bloqué à Angerville dans l'Essonne (Intercités 14056), le Tours-Orléans bloqué à Blois (Intercités 14048), le Paris-Bourges-Montluçon retenu à Austerlitz pendant deux heures (Intercités 3909).