SNCF : quand la liaison TGV entre les Ardennes et Paris est mise à mal

Les changements d'horaires des liaisons TGV entre Paris et les Ardennes perturbent le quotidien des usagers et agacent les élus.

Charleville-Mézières, France

Depuis le mois de décembre 2018, la SNCF a changé les horaires des deux TGV quotidiens Sedan-Charleville-Mézières-Rethel-Reims-Paris.

Deux trains retardés, un troisième avancé

Le premier train du matin en provenance de Paris a été retardé d'une heure et n'arrive à Charleville-Mézières qu'à 10h44. Un peu tard pour entamer une réunion de travail aux yeux des acteurs économiques locaux.

Dans le sens inverse, des Ardennes vers Paris, le premier départ est avancé d'une heure, à 6h46. "D'accord, ça permet d'arriver plus tôt sur Paris, vers 8h30, et d'être à l'heure plus régulièrement. Mais, niveau fatigue, c'est compliqué", témoigne Olivier, qui fait ce trajet deux fois par semaine.

Honte à @GroupeSNCF qui balafre une fois de plus son réseau en tapant encore sur les #Ardennes ! Alors que ce département a largement financé le #TGV, @SNCF supprime encore des trains ! Vous paierez cher cette politique, vous n’êtes plus un service public ! — Dado (@Dadolovitch) January 21, 2019

La SNCF a également retardé de trois heures le départ de la seconde liaison directe de la journée à 13h14 au lieu de 10h35. Oublié le rendez-vous d’affaires pour le déjeuner, les Ardennais arrivent Gare de l’Est à l’heure du goûter, 15h01.

L'alternative TER insatisfaisante

Le matin, il reste possible d'opter pour l'un des quatre TER en direction de Reims et d’attraper une correspondance TGV mais, passé 7h09, il faut alors compter plus de trois heures de trajet pour rallier la capitale quand le TGV direct ne met que 1h45.

Rdv à Paris pour déjeuner.

Ecole à 8h15 + trajet = combo voiture + @TGVINOUI à Bezannes

Vive les #Ardennes !! 😱😜 pic.twitter.com/W7v4AEtXBJ — Frédéric Iberraken (@FredIberraken) February 4, 2019

Et puis, il y a les risques de rupture de correspondance. « Récemment, le TER en partance de Charleville avait un peu de retard en arrivant à Reims. Et en sortant du TER, on se retrouve sur le quai juste en face et on voit le TGV partir », raconte Jean, qui fait l’aller-retour au moins une fois par semaine.

Les Ardennes ont payé pour le TGV

Les élus ardennais, qui dénoncent une décision prise sans concertation, sont d’autant plus contrariés que les allers-retours quotidiens entre les Ardennes et Paris en TGV direct étaient la contrepartie du financement consenti par le Conseil général des Ardennes à la construction du TGV Est : une contribution de 15 millions d’euros que la collectivité n’était pas tenue de verser. Déjà en 2012, les Ardennes avaient perdu un aller-retour quotidien vers Paris.

Vous prenez vraiment les Ardennais pour des cons !" - Pierre Cordier, député apparenté LR des Ardennes, à Guillaume Pépy, PDG de la SNCF

À plusieurs reprises depuis le mois de novembre, des parlementaires, des maires du département s’en sont émus directement auprès d’Emmanuel Macron. Lors d’un rendez-vous avec la direction des TGV Grand-Est en décembre, les élus ont reçu l’assurance que si de nouveaux changements devaient être effectués, cela se ferait dans la concertation.

À lire aussi ► Transports, circulation : découvrez la carte France Bleu des principaux points noirs en France