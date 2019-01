SNCF Réseau va investir 120 millions d'euros cette année en Limousin

Limoges, France

SNCF Réseau va investir cette année en Limousin 120 millions d'euros pour la ligne POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, et 480 millions d'euros sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est une partie d'un programme d'un milliard et demi d'euros investi sur dix ans sur cette ligne, entre 2015 et 2025.

51 millions d'euros pour rénover la voix entre Limoges et Fromental

Sur ces 120 millions d'euros investis en Limousin, deux principaux chantiers sont à venir en 2019. Une grande partie de la somme, 51 millions, sera consacrée au renouvellement de la voie sur un tronçon de 36 kilomètres entre Limoges et Fromental. Il s'agit notamment d'installations de contre-sens pour que les trains puissent circuler indifféremment sur une voie ou sur l'autre.

"Cela apportera de la régularité et de la ponctualité puisqu'en cas d'incident, on pourra dévier un train sur l'autre voie", précise Alain Autruffe, le directeur de SNCF en Nouvelle-Aquitaine, pour qui c'est aussi un moyen de limiter l'impact des travaux sur le trafic. "On utilisera justement les installations de contre-sens pour que les trains puissent passer sur une voie pendant que le chantier travaille sur l'autre."

15 millions d'euros pour transformer la gare de triage de Puy-Imbert en base logistique

Pour pouvoir réaliser de tels travaux, un autre investissement important est prévu dans les semaines qui viennent : la transformation de la gare de triage du Puy-Imbert, au nord de Limoges, en base logistique. "On travaille avec des trains-usine qui font 750 mètres de long et chaque nuit, ou chaque jour si l'on travaille de nuit, on doit approvisionner les nouveaux matériaux, enlever les anciens, préparer les trains. Et donc on a besoin d'acheminement routier, d'espace de stockage et de voies ferrées pour stocker et préparer tous les trains", détaille Alain Autruffe.

Cette transformation de la gare de Puy-Imbert va coûter 15 millions d'euros. Elle doit être mise en service au printemps, pour que le chantier entre Limoges et Fromental démarre en juillet.