Le trafic des trains TER et TGV est perturbé en Nouvelle-Aquitaine ce vendredi, comme dans le reste de la France. Les conducteurs de trains sont appelés à cesser le travail par la CGT cheminots, après une collision sur un passage à niveau dans les Ardennes mercredi.

SNCF : retards et trains supprimés en Nouvelle-Aquitaine ce vendredi

Nouvelle-Aquitaine, France

Attention si vous prenez le train ce vendredi en Nouvelle-Aquitaine, le trafic est perturbé, à cause d'un mouvement sans préavis. Les conducteurs de trains sont appelés à exercer leur droit de retrait et à cesser le travail au niveau national par la CGT cheminots, après un accident ce mercredi sur un passage à niveau dans les Ardennes, une collision entre un TER et un camion. En l'absence de contrôleur, le conducteur avait dû gérer la situation seul.

La circulation des trains régionaux était particulièrement affectée ce vendredi matin en Provence-Alpes-Côte d'Azur (tous les TER suspendus), Bretagne (un sur deux), Occitanie ou dans le Grand Est, selon la direction de la SNCF.

Le mouvement s'étant déclaré de manière inopinée, les agents et conducteurs de train déclarent cesser le travail au fur et à mesure, et les prévisions de trafic ne peuvent pas être établies très longtemps en avance. La SNCF vous conseille de reporter votre déplacement si vous le pouvez.

Des TER perturbés en Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine, les lignes suivantes sont concernées, selon la SNCF :

26 (Limoges-Ussel),

27 (Brive-Ussel),

51 (Bordeaux-Hendaye),

52 (Bordeaux-Pau-Tarbes),

53 (Bayonne-Pau-Tarbes),

54 (Bayonne-St Jean Pied de Port),

55 (Pau-Bedous)

En Dordogne dans la matinée tous les trains au départ de la gare de Périgueux à destination de Limoges, Bordeaux ou encore Agen étaient supprimés. En Gironde, vers 10h, certains trains étaient annulés à Libourne en direction de Bordeaux ou Sarlat. Dans les Landes, rejoindre Hendaye depuis Dax était également compliqué. Des TER étaient également supprimés à Mont-de-Marsan en direction de Bordeaux.

Dans le Béarn, les liaisons Pau-Bayonne ou Pau-Bordeaux n'étaient pas assurées. Dans les Pyrénées-Atlantiques, mais au Pays basque, au départ de Bayonne, ce vendredi matin, les liaisons TER vers Bordeaux ou Hendaye étaient supprimées. Aucun train ne quittait la gare de Biarritz. En Charente-Maritime, certains intercités partant de La Rochelle en direction de Nantes ou Bordeaux ne circulaient pas. Dans le Limousin, en milieu de matinée, les trains en provenance de Poitiers, Agen ou Montluçon n'arrivaient pas à Limoges.

L'évolution de la situation en temps réel en Nouvelle-Aquitaine

En cliquant sur les liens, vous pouvez suivre l'évolution du trafic en temps réel sur le site de la SNCF en gare de :

Selon la CGT, "une centaine de trains" circulent sans contrôleurs en Nouvelle-Aquitaine chaque année.