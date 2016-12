SNCF : retards importants ce mardi soir entre Bordeaux et Paris, le trafic reprend

La découverte d'un corps à proximité des voies a obligé la SNCF à interrompre la circulation entre Bordeaux et Paris, dans les deux sens, ce mardi après-midi. La circulation des TGV a commencé à reprendre vers 19h. Retour à la normale attendu en soirée.

Grosse galère ce mardi après-midi pour les usagers du TGV entre Paris et Bordeaux. Un cadavre a été découvert en milieu d'après-midi à proximité des voies entre Saint-Pierre-des-Corps et Châtellerault, en Indre-et-Loire, provoquant l'arrêt du trafic des trains sur toute la ligne.

Il a fallu attendre l'arrivée du médecin légiste, deux heures plus tard, pour que la situation se débloque. Vers 19h, le trafic commençait à reprendre sur les deux voies.

Deux heures de retard

La SNCF prévoit des retards d'environ deux heures à l'arrivée à Bordeaux Saint-Jean et à Paris-Montparnasse ce mardi soir. En région Poitou-Charentes, des bus de substitution et des taxis à la demande ont été prévus pour remplacer les TER impactés. Par ailleurs, la compagnie a annoncé prévoir des solutions d'hébergement pour les passagers ayant manqué leur correspondance. A la gare de Saint-Pierre des Corps près de Tours, plusieurs es centaines de voyageurs se sont retrouvés coincés plusieurs heures. Des plateaux repas ont été distribués et certains passagers ont du passer la nuit à l'hôtel.