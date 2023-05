SNCF : trafic fortement perturbé encore gare Saint-Lazare ce mercredi

Le trafic sera encore fortement perturbé ce mercredi sur les lignes L et J du transilien au départ ou à l'arrivée de la gare Saint-Lazare. Les agents SNCF poursuivent leur grève inopinée lancée mardi. Le mouvement devrait se poursuivre demain jeudi, indique la SNCF dans ses prévisions de trafic sur le site transilien.com.

ⓘ Publicité

Affaissement de terrain

L'association d'usagers "plus de trains" dénonce des grèves surprises "inacceptables car elles désorganisent complètement le service et mettent dans une galère noire les usagers", même si l'association dit comprendre les raisons de la colère des agents à savoir un nouveau logiciel qui change en dernière minute leurs plannings.

Cette grève inopinée vient s'ajouter aux perturbations en cours sur la ligne L à cause d'un affaissement de terrain lié aux fortes pluies et orages de mardi. Le trafic est interrompu ce mercredi matin entre Saint-Cloud et Garches jusqu'à 7h et entre 8h30 et 10h. Trafic fortement perturbé le reste de la journée.