SNCF : trafic fortement perturbé gare du Nord à Paris à cause d'un problème d'alimentation électrique

Ecrans d'affichage banlieue, métro et RER dans le hall de la Gare du Nord à Paris, le 1er juin 2019.

Plus d'une heure de retard pour certains TGV venant de Beauvais (Oise) et de Lille (Nord), des TER, des RER et des Transiliens supprimés… Une panne d'électricité survenue en fin de matinée jeudi 8 juin a mis la pagaille dans le trafic ferroviaire en partance ou à l'arrivée de Gare du Nord. L'heure de reprise du trafic est estimée à 15h, annonce la SNCF.

Les lignes perturbées (mise à jour à 15h)

Pour les RER :

RER B a repris vers 14h45 entre Le Bourget et Paris Nord, fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne.

RER D a repris vers 14h45 entre Orry-la-ville et Paris Nord, fortement perturbé sur l'ensemble de la ligne.

Pour les Transiliens :

Ligne H interrompue entre Ermont-Eaubonne et Paris Nord et entre Sarcelles-Saint-Brice et Paris Nord.

Ligne K interrompue entre Aulnay-sous-Bois et Paris Nord.

Pour vérifier si votre TGV ou TER circule, s'il a du retard, cliquez ici.

La panne électrique a été repérée sur les installations du gestionnaire de réseau (caténaire) près de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Les pompiers ont dû intervenir dans un RER D, bloqué sur les voies, pour soigner des voyageurs victimes de malaise.

D'après la SNCF, c'est "un train de la ligne H vers 11h30 a arraché cette caténaire et a entraîné l'interruption des circulations sur l'ensemble de la zone de Paris Nord." Pour résoudre le problème, la SNCF a dû couper l'alimentation électrique.

Et pour que le trafic reprenne normalement, il faut évacuer "deux trains arrêtés en pleine voie entre Paris Gare du Nord et Saint-Denis"."C'est en cours", indique à 14h30 la SNCF sur les réseaux sociaux. "Les circulations des Lignes B, D et H pourront reprendre une fois que les évacuations seront terminées."