SNCF : Trafic interrompu entre Bordeaux et Paris ce mardi matin

La circulation des TGV est interrompue entre Paris et Bordeaux depuis 7h ce mardi matin en raison d'un problème électrique. Des centaines de passagers se retrouvent à quai. La durée de l'interruption n'est pas communiquée par les SNCF.

Depuis 7h ce mardi, "un problème électrique" impacte le trafic des TGV au départ et à l'arrivée de la gare Paris-Montparnasse. De nombreux trains sont donc à l'arrêt dans toutes les gares entre Paris et Bordeaux. Certains trains sont affichés avec deux heures de retard, d'autres sont purement et simplement annulés. Un problème a été détecté au sud de la gare Montparnasse à Paris, mais il n'a pas été précisément identifié selon la SNCF qui va devoir inspecter en détail ses installations avant de pouvoir estimer une heure de reprise du trafic. Une rupture de caténaire aurait également été signalée au sud de Tours. Les perturbations devraient au moins se poursuivre jusqu'en fin de matinée.

