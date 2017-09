SNCF : trafic interrompu entre Toulouse et Narbonne à cause d'un "acte de malveillance"

Une dizaine de trains à quai, 450 pèlerins bloqués à Narbonne, l'incendie a eu de lourdes conséquences ce jeudi pour la SNCF. La compagnie va porter plainte. Ce soir il n'y a aucune perspective de reprise du trafic.

La SNCF espérait une reprise du trafic pour la fin d'après-midi mais ce jeudi soir elle ne donne plus d'échéance. L'incendie qui a éclaté dans une armoire électrique le long des voies à Montaudran dans la nuit de mercredi à jeudi a causé de gros dégâts sur le réseau. Ce poste alimente la ligne entre Toulouse et Narbonne. La compagnie va porter plainte : ses services sont certains que le feu a été mis intentionnellement.

450 pèlerins italiens coincés à Narbonne.

Les réparations ont commencé mais au total une dizaine de trains ont été annulés (parfois remplacés par des bus) ou sont en stand-by. Et parmi les naufragés du jour, il y a 450 Italiens, coincés à Narbonne. Des pèlerins qui se rendent à Lourdes. Ils ont été pris en charge par la protection civile qui leur apporte de l'eau et des plateaux repas. La compagnie promet qu'ils seront les premiers à repartir dès que le trafic sera rétabli. A Toulouse, les pompiers et les services du SAMU ont été mis en pré alerte au cas où il faudrait prendre en charge ces naufragés.

Cet incendie a rajouté des difficultés pour les usagers puisqu'il est tombé un jour de grève où déjà une partie du trafic TER ou grandes lignes était impacté.