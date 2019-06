SNCF : trafic perturbé ce week-end sur l'axe Belfort-Mulhouse

Belfort, France

Attention si vous avez prévu de prendre le train ces prochains jours entre Belfort et Delle ou entre Belfort et Mulhouse. En raison de la mise en place d'un nouveau poste d'aiguillage informatisé, les trains ne circuleront plus en gare de Belfort à partir de ce vendredi 21 juin, 20h, jusqu'au dimanche 23 juin, 13h15, avec des perturbations dès midi. Des bus de substitutions seront mis en place. Les circulations des TGV ne sont pas concernées.

Les prévisions de trafic pour ce week-end

Aucun train en circulation de vendredi 20h, jusqu'à dimanche 13h15. - Dossier de presse SNCF

"Cette opération, qui conclut 10 ans d’études et travaux, consiste à démonter les anciennes installations de signalisation, à basculer vers un nouveau système de signalisation et d’exploitation entièrement informatisé et piloté depuis Strasbourg", explique SNCF Réseau. Près de 350 agents et une quinzaine d’entreprises seront mobilisés tout le week-end. Ce chantier représente un investissement de 82 millions d’euros financés par SNCF Réseau.