SNCF : trafic perturbé sur l'axe Caen-Cherbourg au moins jusqu'à jeudi

Le Molay-Littry, France

Un incident sur une caténaire dans le secteur du Molay-Littry (Calvados), près de Bayeux, perturbe le trafic ferroviaire sur l'axe Caen-Cherbourg et Caen-Granville depuis ce mercredi midi. Le défaut d'alimentation électrique est due, selon la SNCF, aux pluies de ces derniers jours. Du coup, les trains circulent au ralenti entre Caen et Cherbourg.

Les trains intercités sont maintenus ce mercredi soir mais effectuent plus d'arrêt que d'habitude en s'arrêtant notamment dans des gares habituellement desservies par les TER. Des bus de substitutions ont été mis en place entre Caen et Coutances, et entre Caen et Granville.

Perturbation jusqu'à jeudi

Les équipes de la SNCF sont sur place pour réparer. Le groupe ferroviaire annonce d'ores et déjà que le trafic restera perturbé au moins jusqu'à jeudi. Un plan de transport (train ou autocar) va être détaillé dans la soirée pour la journée du 7 novembre.