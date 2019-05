SNCF - Trafic perturbé sur les lignes Bordeaux/Le Verdon et Bordeaux/Agen en ce week-end de l'Ascension

La SNCF a choisi le week-end de l'Ascension pour réaliser deux opérations coup de poing sur la ligne Bordeaux-Pointe de Grave, et Bordeaux-Agen. Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, la circulation des trains sera perturbée. Des bus de remplacement seront mis en place.

Bordeaux, France

La première opération, qui va durer 71 heures, entre dans le cadre du remplacement du pont ferroviaire du Médoc qui accueille la voie ferrée de ceinture bordelaise au Bouscat. Il s'agit de mettre en place un nouveau tablier métallique. L'ouvrage, créé en 1920, est usé et en très mauvais état, suite aux nombreux accidents routiers. La protection anti-corrosion s'est de surcroît fortement dégradée.

L'ancien tablier sera découpé, évacué par grue. Le nouveau, fabriqué sur place, sera installé grâce à des chariots automoteurs. Les travaux nécessitent une interruption totale de la circulation des trains ce jeudi à 12h50 jusqu'à dimanche à 11h30. 17 bus assureront la liaison chaque journée entre Bordeaux et Le Verdon aller-retour (voir fiche horaire).

Un pont ferroviaire à Saint-Macaire

La seconde opération se déroulera à Saint-Macaire, à hauteur de la Route départementale 1113. Le passage à niveau n°62 sera supprimé et remplacé par un tunnel afin d'assurer le franchissement en toute sécurité. Les travaux de terrassement sous la voie vont durer 61 heures au cours desquelles sera mis en place le cadre en béton du futur ouvrage. La voie ferrée qui a été démontée sera reposée. Les travaux de raccordements routiers dureront pour leur part entre six et neuf mois.

Le trafic ferroviaire sera supprimé ce jeudi à 21h00 au dimanche à 10h00. Là encore des bus de remplacement seront mis en place entre Bordeaux et Agen. Les fiches horaires du 31 mai et du 1er juin sont disponibles.

La SNCF informe que la planification des travaux est organisée afin d'assurer la circulation des trains de début et de fin de ce week-end prolongé.