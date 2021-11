SNCF : trafic régional perturbé mercredi par une grève pour une hausse des salaires

CGT-Cheminots et SUD-Rail appellent à la grève ce mercredi pour réclamer une hausse des salaires. La circulation des trains régionaux sera perturbée de façon "très variable selon les régions", a indiqué mardi le groupe public ferroviaire. La grève n'aura "pas d'impact" sur les trains longue distance, tandis que des "adaptations" du trafic seront mises en place sur les réseaux Transilien (trains régionaux en Ile-de-France) et TER, a précisé à l'AFP un porte-parole de la SNCF.

Hausse des salaires

"La direction souhaiterait imposer en 2021 une septième année de gel des salaires. Pourtant, les richesses produites par les cheminots sont en hausse", estime la CGT-Cheminots. Le premier syndicat de la SNCF fait aussi valoir que "parallèlement, le coût de la vie n'a cessé d'augmenter ces dernières années". De leur côté, l'Unsa ferroviaire (2e syndicat), SUD-Rail (3e) et la CFDT-Cheminots (4e) appellent les cheminots à manifester mercredi devant le siège de la SNCF à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Une réunion de négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les rémunérations entre syndicats et direction doit avoir lieu ce mercredi. Selon une source interne du groupe citée par l'AFP, elle portera "à la fois" sur l'année 2021 et "des propositions" pour 2022. D'après cette source, "depuis 2015, plus de 95% des salariés ont vu leur salaire progresser plus vite que l'inflation" et les autres ont bénéficié "en 2018 et 2019" de "mécanismes de rattrapage".

