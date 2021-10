SNCF : trafic totalement interrompu dans le sillon lorrain

On l’a appris à six heures, au début de l’heure de pointe du matin, la SNCF n’est pas en mesure de faire rouler les trains sur la ligne Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg, et cela dans les deux sens. En cause, un défaut d’alimentation électrique des caténaires à Metz indique le compte Twitter TER Nancy-Metz-Lux.

Aucune information n’est encore fournie sur un délai de réparation, la SNCF n'envisage pas de retour à la normale avant midi, au bas mot. La SNCF invite les voyageurs à utiliser les quelques bus qui circulent entre Thionville, Hettange-Grande et le Luxembourg, mais elle conseille surtout de reporter son trajet.

Une réunion de crise a lieu ce matin à la SNCF, et la décision de suspendre la circulation des trains dans toute la Lorraine pourrait être prise, comme chez nos voisins de Champagne-Ardenne. Toute la région Grand-Est est touchée par la tempête Aurore.

Prudence aussi sur la route

Attention aussi sur le réseau routier de Moselle et du Pays haut, que ce soit sur les autoroutes ou le réseau secondaire : avec des rafales à 100 km/h, il y a beaucoup de branches et d'arbres tombés au sol. Les pompiers de la Moselle sont déjà intervenus plusieurs dizaines de fois depuis quatre heures du matin.