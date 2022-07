SNCF : trafic très perturbé dans les Pays de la Loire, ce mercredi, en raison d'une grève

La SNCF s'attend à un mercredi très compliqué ! À la veille des vacances scolaires, les quatre syndicats représentatifs du groupe ont déposé un préavis de grève pour faire pressions sur les prochaines négociations salariales. Très perturbé au niveau national avec environ un quart des TGV qui devrait être supprimé, le trafic le sera tout autant dans les Pays de la Loire. "SNCF Voyageurs recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements prévus ce jour, et de privilégier le télétravail", indique l'entreprise dans un communiqué envoyé aux rédactions ce lundi.

Seulement 40% des TER circuleront, les Intercités à l'arrêt

Les voyageurs devront prendre leur mal en patience ce mercredi. Dans ses prévisions de trafic, le groupe ferroviaire annonce que seulement 40% des TER seront en circulation dans les Pays de la Loire. Environ 3 TGV sur 4 et les deux-tiers des Ouigo circuleront sur l'axe Atlantique entre Nantes et Paris et entre la capitale et Les Sables-d'Olonne, en Vendée. Les Intercités qui relient Nantes à Bordeaux et la Cité des Ducs à Lyon seront eux à l'arrêt. Les voyageurs concernés par ces annulations devraient être contactés, ce lundi et mardi afin "d'être placés sur un autre train autant que possible ou d'être remboursés sans frais".