SNCF : Transilien mène une grande campagne de recrutement

Vous avez toujours rêvé de conduire un train ? Transilien SNCF Voyageurs recrute à grande échelle. Du 25 avril au 15 juin, les directions des lignes Transilien organisent 13 jobs datings pour recruter 900 agents.

Dans le détail, 400 conductrices et conducteurs de RER, train, et tram-train, 200 chargés de la relation clients en gare, 150 techniciennes et techniciens de maintenance des trains et agentes-agents de manœuvre des trains au sein des centres de maintenance, 40 agentes et agents de production, et 110 agentes et agents de maîtrises et cadres, profils ingénieurs ou systèmes d'information sont recherchés.

Une offre supérieure à celle de 2022 où la SNCF avait recruté 770 personnes, dépassant l'objectif fixé de 600 recrutements. Le calendrier prévisionnel de ces jobs datings est le suivant :

RER E, Ligne P et Tram-Train T4 :

-Mercredi 26 avril de 9h à 17h à Bagnolet - Novotel, 1 avenue de la République 93170 Bagnolet

-Le 11 mai de 10h à 17h à Bondy - Salle des fêtes, esplanade Claude Fuzier 93140 Bondy

-Mardi 16 mai à Torcy de 13h30 à 17h - 13 avenue Lingenfeld 77 200 Torcy

-Le 1er juin de 10h à 14h en gare de Rosa Parks - Paris 19ème

-Le 2 juin de 10h à 17h à Lagny-sur-Marne - Salle des fêtes de la mairie de Lagny-sur-Marne, 2 place de l'Hôtel de ville, 77400 Lagny-sur-Marne

-Le 8 juin de 10h à 14h en gare de Magenta - 5 rue de l'Aqueduc 75010 Paris

-Le 15 juin de 10h à 14h en gare d'Haussmann Saint-Lazare - 34 rue Joubert 75009 Paris

RER B, Ligne H et Ligne K :

-Les 15 mai et le 12 juin de 9h à 14h en gare de Saint-Denis

-Les 16 mai et 15 juin de 14h à 18h en gare de Ermont-Eaubonne

RER D et Ligne R :

-Le 25 avril à Lieusaint - Proche de la mairie

RER C :

-Le 11 mai à Dourdan - Mairie de Dourdan, Esplanade Jean Moulin 91410 Dourdan

Toutes les offres d'emploi à pourvoir en Île-de-France sont disponibles directement sur le site internet de recrutement de la SNCF .