SNCF : des écrans sur les quais vous permettent de savoir en temps réel l'affluence dans les trains

Une nouvelle information sur les quais des lignes L et J du Transilien. Le dispositif "Affluence", déjà testé sur la ligne H vient d'être mis en service par la SNCF sur le réseau Saint-Lazare. Il permet de connaître, en temps réel, via les écrans disposés sur les quais, l'affluence dans chaque voiture. Objectif : permettre une meilleure répartition dans les trains et améliorer la régularité.

Contrairement aux informations de certaines application qui indique l'affluence probable, ce dispositif s'appuie sur des données en temps réel. "Au-dessus de chaque porte des voitures, on a un capteur infrarouge qui compte les montants et les descendants, explique Soizic Goasgen, directrice du programme Affluence Transilien SNCF Voyageurs. Ensuite, rapporté à la capacité d'emport de chaque voiture, ça nous permet de déterminer le taux d'occupation et de transformer en trois niveaux d'affluence."

Le vert, l'orange, et le rouge comme indicateurs

Trois couleurs représentent les niveaux d'affluence. Le vert, lorsque l'affluence est faible et que beaucoup de places sont disponibles, l'orange pour une affluence moyenne avec quelques places libres, et le rouge, pour une voiture pleine sans places disponibles.

Pour Philippe Mouly, directeur des lignes RER A, J et L, ce système est une évidence car "chaque année, nous arrivons à augmenter la ponctualité des trains. et ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on fait plein de choses qui ne se voient pas forcément. Là, ça se voit. Ca nous permet de mieux respecter les temps de stationnement en gare, les clients vont mieux se répartir, il y a moins de bouchon à une porte, et donc c'est plus fluide."

Une innovation mondiale

Ce dispositif est une véritable innovation mondiale précise Soizic Goasgen. "On a 950 écrans qui affichent des informations sur les lignes H, L, J, et N. On peut se dire que c'est un déploiement à l'échelle industrielle. Tokyo le fait et après c'est plutôt éparse."

Le dispositif Affluence vise à s'étendre sur d'autres moyens de transports au cours des prochains mois. Christine Flament, directrice offre de services et marketing Ile de France Mobilités précise que "d'autres systèmes sont en train d'être testés. On travaille avec plusieurs transporteurs, de bus notamment, pour voir ce qu'il est possible de faire. On travaille aussi avec la RATP, sur l'arrivée des métros, sur l'exactitude des fiches horaires. On travaille vraiment pour que le parcours soit le plus fluide possible pour le voyageur."

Après les lignes J, L, H, et N qui bénéficient de ce dispositif. Ce sera ensuite au tour des lignes P, R, et K, d'être équipées d'Affluence, pour alerter et aider les voyageurs en temps réel.