A partir du 9 avril et jusqu'en 2022, la SNCF va régénérer le tronçon loirétain de la ligne Orléans-Paris. L'objectif est de remettre Fleury-les-Aubrais à 55 minutes d'Austerlitz. Pendant le chantier, les temps de parcours seront rallongés et certains trains supprimés.

Orléans, France

Voila un chantier qui va bouleverser le quotidien des usagers de la ligne SNCF entre Orléans et Paris. A compter du lundi 9 avril et jusqu'en 2021-2022, la SNCF va engager d'importants travaux pour régénérer son tronçon loirétain, soit une trentaine de kilomètres entre Cercottes et Boisseaux.

Les points principaux du chantier sur le tronçon loirétain de la ligne Orléans-Paris - SNCF

Austerlitz à 55 minutes de Fleury-les-Aubrais en 2022

La SNCF veut totalement régénérer cette ligne, la rendre quasiment neuve à l'horizon 2022 sur le tronçon entre Cercottes et Boisseaux. Tout va débuter en avril avec la mise en place de ce que l'on appelle des IPCS, des installations permanentes de contresens permettant à un train de circuler sur une même voie dans les deux sens. Le chantier s'élargira ensuite aux voies, aux caténaires et à la signalisation. Le secteur de Toury est particulièrement concerné par cette régénération. Les trains pourront à nouveau y circuler à 200km/h et non plus à 100, comme aujourd'hui. Investissement total sur la ligne : 85 millions d'euros.

Les travaux seront menés principalement de jour et plus ponctuellement de nuit, plusieurs semaines par an. Entre 50 et 100 agents seront mobilisés au plus fort des travaux.

L'objectif de la SNCF est clair: remettre la gare de Paris-Austerlitz à 55 minutes de celle de Fleury-les-Aubrais à l'horizon 2022.

Trafic ralenti entre avril et décembre avec de nouveaux horaires

Qui dit chantier aussi important dit forcément perturbations. "La gêne occasionnée par les travaux sur la ligne Orléans-Paris est devant nous, pas derrière nous. Nous mettrons tout en oeuvre pour la limiter", assure-t-on à SNCF Réseau. A partir du 9 avril, les temps de parcours seront rallongés. Il vous faudra entre 1h17 et 1h24 pour aller d'Orléans-Centre jusqu'à Paris, contre 1h05 aujourd'hui. Certains trains seront même supprimés en fin de matinée et en début d'après-midi pour permettre l'avancée du chantier. Des transports de substitution sont à l'étude. Pendant cette période, SNCF Réseau appelle les usagers à faire preuve de "beaucoup de patience".

Les nouveaux horaires de la ligne Orléans-Paris à compter du 9 avril disponibles ici