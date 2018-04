Auvergne, France

La grève perlée commence ce mardi à la SNCF. Impossible de prédire si ce mouvement original dans sa forme sera bien suivi pendant les trois mois qu'il doit durer mais en tout cas il commence assez fort. La SNCF annonce 48% de grévistes et 77% pour les conducteurs. Conséquence en Auvergne: les trains qui vont circuler seront une denrée rare.

Les Intercités

Il n'y aura que deux allers-retours au lieu de sept entre Clermont-Ferrand et Paris, un le matin et un en fin de journée. En direction de la capitale, ils partiront à 5H16 et 19H25. Depuis Paris, ils partiront à 9H04 et 19H00. Petite particularité, ces trains auront pour terminus ou origine la gare de Lyon et non pas celle de Bercy.

Pour les autres liaisons grandes lignes mais qui ne sont plus des Intercités, c'est le néant: aucun train entre Montluçon et Paris, pas de Clermont - Nimes ou de Clermont - Béziers également.

Les TER

Un peu au nord de Clermont, un peu au sud, les trains se comptent sur les doigts d'une main. Il y aura trois allers-retours Moulins - Clermont et six au-delà mais sur la très courte liaison entre Clermont et Vic le Comte; les trains n'iront même pas jusqu'à Issoire.

Pour le reste, la SNCF met en place des cars, sachant que le trajet est plus long et qu'ils peuvent transporter moins de voyageurs. Dans le détail, il y aura 3 allers-retour pour Clermont - Montluçon, Clermont - Le Puy, Clermont - Lyon et Aurillac - Brive, 4 allers-retours pour Clermont - Thiers et Clermont - Aurillac et 6 allers-retours entre Le Puy et Saint-Etienne.

Pour en savoir plus sur les (rares) trains et les cars qui circulent, ils sont recensés sur le site TER Auvergne-Rhônes-Alpes. Quant à la journée de mercredi, la SNCF doit publier les prévision de circulation à 17 heures. Il y a de fortes chances que le trafic soit tout autant perturbé que lors du premier jour de grève.