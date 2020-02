SNCF : un plan pour réduire les collisions avec les animaux en Bourgogne Franche-Comté

Franche-Comté, France

"En raison d'un choc avec un animal, votre TER accuse un retard d'environ 30 minutes". Avec son nouveau plan, la SNCF espère limiter ce genre d'annonce à bord des trains. Dans un communiqué, SNCF Réseau en Bourgogne Franche-Comté annonce un plan de 4,6 millions d'euros d'investissements sur la période 2020-2025. Objectif ? Réaliser des aménagements "sur les 150 kms de lignes les plus exposées au risque de collisions avec les animaux" sur le réseau ferroviaire de la région.

380 trains impactés en 2019

"En 2019, les collisions avec la faune sauvage ont représenté un peu plus de 3 % des incidents sur le réseau ferroviaire, soit environ 80 incidents", rappelle la SNCF. "380 trains ont été impactés engendrant plus de 170 heures de retard pour les trains en Bourgogne-Franche-Comté. Pour le matériel roulant, les conséquences sont importantes".

Selon la SNCF, ces "dommages générés notamment par la faune sauvage, mais aussi par les animaux d’élevage et les incidents liés à la végétation coûtent plus d’un million d’euros par an pour les réparations et l’immobilisation des trains".

Des actions engagées depuis 2018

Pour limiter ces heurts avec les animaux et étudier les aménagements à mettre en place, SNCF Réseau travaille conjointement depuis juillet 2018 avec la Fédération régionale des Chasseurs de Bourgogne Franche-Comté et son président Pascal Sécula. "La régularité des trains est un objectif de qualité de service pour les clients", notamment en terme de sécurité. Les actions concrètes mises en oeuvre sur ces cinq prochaines années seront détaillées lors d'un point presse le lundi 17 février prochain.

