SNCF : un quatrième aller-retour quotidien entre Argenton-sur-Creuse et Paris

Les nombreuses déceptions subies par le passé expliquent sans doute l'absence de triomphalisme dans le communiqué envoyé par le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse. Mais ce jeudi matin, la "très bonne nouvelle" est tombée pour les usagers de la gare, les commerçants de la commune et les élus locaux. Un quatrième aller-retour quotidien entre Argenton et Paris a été validé après d'intenses négociations. Ce quatrième train fera son apparition dans la grille de la SNCF à partir de début juillet.

ⓘ Publicité

Les actions Stop Train interrompues à Argenton-sur-Creuse

Au départ d'Argenton, dès le mois de juillet, des trains partiront en direction de Paris à 7h, 10h, 15h et 19h. Dans le sens Paris-Argenton, les quatre trains partiront de la capitale à 8h30, 12h30, 17h40 et 19h30. Il aura donc fallu cinq ans de combat pour obtenir ce service public. Les actions Stop Train sont donc interrompues. "Nous n'osons pas encore crier victoire ! Il va de soi que si une mauvaise surprise venait la contrarier, nous reprendrons immédiatement les actions. Et cette fois, nous ne resterons pas cinq minutes sur les voies", prévient le comité.

En revanche, au rayon des mauvaises nouvelles et en attendant cette nouvelle grille des horaires en juillet, il n'y aura plus aucun Intercités le matin au départ de Paris à partir du mois d'avril. Et il n'y aura train permettant de rejoindre Paris au départ d'Argenton pendant neuf heures en journée.