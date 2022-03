SNCF : un train Orléans-Paris retardé suite à une erreur d'aiguillage

Les usagers de la ligne Orléans-Paris sont habitués aux pannes, aux retards et parfois même aux mouvements de grève. Mais, "une erreur de destination", c'est moins courant. C'est pourtant bien ce qui est arrivé mardi matin sur le train 1432. Il part à 5H58 de la gare d'Orléans et arrive (normalement) à la gare d'Austerlitz à 07H05.

Il prend la direction de Tours, au lieu de Paris

Mardi matin, ce train a démarré normalement. Mais, à peine sorti de la gare d'Orléans, le conducteur a tout stoppé. Le train était sur une mauvaise voie : au lieu de partir vers Paris, il prenait la direction de Tours. L'explication est toute simple : c'est une erreur d'aiguillage commise par l'agent du poste d'aiguillage. " Ca peut arriver" assure la direction de la SNCF. " Et oui, cela arrive effectivement" confient de leur côté les syndicats.

Au final, le train a eu 20 minutes de retard

Avant de démarrer, le conducteur du train peut réaliser lui aussi qu'il y a un problème de signalisation et donc de direction. Mais, comme le souligne la CGT cheminot, "il est seul à gérer le départ du train, la fermeture des portes et tout le reste" , difficile pour lui d'être partout. Le syndicat rappelle d'ailleurs qu'à une époque il y avait des chefs d'escale sur les quais pour préparer les départs. Mais, ces agents n'existent plus depuis 2019.

A Orléans, la péripétie a eu peu de conséquences. Le train a été remis sur la bonne voie après 20 minutes de manœuvres. Les passagers sont donc arrivés en retard à Paris. Mais la direction de la SNCF précise bien " qu'ils n'ont jamais été en danger".