SNCF : "Une centaine de petites gares" ont rouvert cette année, selon Jean-Baptiste Djebbari

Invité de "Ma France" à l'occasion des 40 ans du TGV ce vendredi, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari a répondu aux auditeurs et internautes de France Bleu, nombreux à souligner les inégalités territoriales en matière de transports dans le cadre de notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022", pilotée avec la plateforme Make.org.

Adapter les horaires et dessertes SNCF, développer le transport à la demande dans les zones rurales... à ce jour, vous êtes 9.500 à avoir voté pour des propositions visant à améliorer l'offre dans les campagnes à l'image de Nathalie, habitante de Fougères (Ille-et-Vilaine) et obligée de prendre le bus pour se déplacer : "Pourquoi chaque sous-préfecture n'est-elle pas dotée d'une gare ferroviaire ?", a-t-elle demandé au ministre. "Je partage cette ambition", a assuré Jean-Baptiste Djebbari au micro de Wendy Bouchard, rappelant que "90% de la population vit à moins de 10km d'une gare ferroviaire, et que l'on a un peu plus de 3.000 gares et haltes ferroviaires en France".

"Une centaine de petites gares" rouvertes cette année

Durant "les 40 dernières années, on a délaissé voire abandonné des territoires et notamment le réseau de lignes TER, les petites lignes ferroviaires qui représentent 9.000 km, soit un tiers du réseau", a-t-il poursuivi.

"En 2017, nous avons constaté que la SNCF n'était plus en état d'assumer ses investissements", a-t-il ajouté, faisant allusion à la dette du groupe, imputée à la construction des 2.700 km de lignes à grande vitesse (LGV). "Maintenant que nous avons assaini la santé financière du groupe (...) on a décidé de réinvestir sur les 9.000 km de petites lignes en rouvrant des petites gares, une centaine ont rouvert cette année", a-t-il affirmé, citant le plan 1.001 gares.

6,5 milliards d'euros dans de nouvelles liaisons

Depuis la gare de Lyon dans la matinée, le chef de l'État a également revendiqué "des choix d'investissements massifs" dans les infrastructures, avec notamment le renouveau des petites lignes, mais aussi une meilleure connexion des ports et la construction de liaisons nouvelles. Rompant avec la pause de 2017, l'État s'est en effet engagé à investir 6,5 milliards d'euros dans les liaisons "Bordeaux-Toulouse, Montpellier-Perpignan et Marseille-Nice", a précisé Jean-Baptiste Djebbari. Ces sommes correspondent à 40% de la facture envisagée, les collectivités locales et l'Europe devant apporter le reste.

Développer les interconnexions ferroviaires et fluviales

Autre sujet de préoccupation des participants de notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022" : le développement du fret ferroviaire et fluvial, en vue de réduire la pollution. Ces deux alternatives sont une priorité, a soutenu le ministre des Transports.

"On a des ports extraordinaires qui sont actuellement sous-exploités en France, je pense au Havre, Calais, Marseille-Fos...", a-t-il commenté "et quand on voit les succès à l'étranger, on constate que cela repose sur des places portuaires attractives et des interconnexions à la route, au fer, au fluvial qui sont performantes."

"On a sous-investi sur le réseau secondaire et le réseau fret" a-t-il répété, vantant les efforts du gouvernement : "Nous rattrapons tout cela aujourd'hui avec des travaux nocturnes. Le réseau sera un peu plus robuste à partir de 2023-2025. Après cela nous pourrons accélérer les interconnexions portuaires et créer de nouvelles autoroutes ferroviaires, entre Calais et Sète, entre Bayonne et Cherbourg et entre Perpignan et Rungis", a-t-il promis.

Dans "Ma France", Wendy Bouchard recevait le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari ce vendredi midi. © Radio France - Manuelle Calmat

à lire aussi Pour les 40 ans du TGV, Emmanuel Macron dévoile le nez du TGV M, le train du futur