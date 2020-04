SNCF: le trafic reprendra progressivement en Auvergne à partir du 11 mai

La SNCF a annoncé qu'elle remettrait en circulation plus de la moitié de ses trains à compter du 11 mai prochain. Une remise en marche qui risque d'être un peu plus longue en Auvergne.

Depuis le début du confinement, la circulation des trains sur les voies de la région s'est réduite à la portion congrue, pire qu'un jour de grève. A peine 10% des TER circulent, c'est à dire de rares allers-retours en train entre Clermont et Vic-le-Comte (4AR), Clermont-Moulins (3AR), Clermont-Gannat (2AR) et Clermont-Thiers (1AR), quelques bus pour les autres lignes et même parfois aucune desserte (Clermont-Volvic, Clermont-Aurillac ou Montluçon-Bourges).

La reprise du trafic ne peut pas se faire du jour au lendemain, elle doit être anticipée, question de sécurité avant tout. Les trains doivent être révisés et la circulation en ligne ne sera possible que lorsque le fonctionnement de la signalisation et des passages à niveau seront vérifiés. D'ici le 11 mai, cela laisse deux semaines pour tout préparer mais il y peu de chances que la moitié des trains puissent circuler en Auvergne, contrairement à ce qu'annonce la SNCF pour toute la France.

La SNCF n'a pas encore communiqué ses prévisions de circulation. Difficile d'en savoir plus donc puisque le trafic n'est connu, au mieux, que quelques jours à l'avance pour les TER. Par exemple la SNCF a annoncé ce dimanche les trains qui circuleront jusqu'à jeudi, pas au-delà, un trafic toujours aussi faible et qui ne devrait pas évoluer avant la fin du confinement.

Une reprise avec de nombreuses inconnues

Comme pour les sorties de grève, la reprise du trafic est toujours progressive avec priorité aux lignes les plus fréquentées, tandis que les autres lignes doivent attendre plusieurs jours pour un retour à la normale. Les 50% de trains seront peut-être au rendez-vous le 11 mai sur l'axe principal de la région, Moulins - Vichy - Clermont - Issoire, mais probablement pas sur le reste des TER Auvergne.

Pour les Intercités, la réservation est ouverte sur internet ce qui donne une idée du trafic potentiel. Il y aurait deux allers Clermont-Paris (départs 8H30 et 16H26) et trois retours au départ de la gare de Bercy (14H01, 16H01 et 18H57). Cela ne représenterait que 31% des 8 allers-retours quotidien qui circulent entre les deux villes en temps normal.

Une reprise du trafic qui représente une grande inconnue: difficile de prévoir le nombre de voyageurs, comment ils pourront se tenir à distance l'un de l'autre ou le port du masque sera-t-il bien respecté?